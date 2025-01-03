Corriere Fiorentino: “Luiz Henrique-Fiorentina pista fredda dopo i 30 milioni chiesti. Chiesa? Continuano le smentite”

La Fiorentina sta valutando qualche nome in attacco

La Fiorentina sta valutando qualche nome anche in attacco. Se per il brasiliano Luiz Henrique la richiesta da 30 milioni del Botafogo ha raffreddato molti entusiasmi da casa viola continuano ad arrivare secche smentite all'eventuale ritorno di Federico Chiesa, anche perché nemmeno il Liverpool è troppo convinto di lasciar partire l'esterno azzurro. Con l'attaccante dell'Everton Calvert Lewin sul quale sarebbe arrivata anche l'Atalanta. Lo scrive il Corriere Fiorentino.

https://www.labaroviola.com/corriere-dello-sport-pablo-mari-alla-fiorentina-intanto-ha-messo-in-vendita-la-casa-i-due-club-parleranno-il-13-gennaio/283179/