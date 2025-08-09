Ikoné, addio sempre più vicino. Dal Brasile oltre al Vasco spunta anche il Botafogo

Jonathan Ikoné è sempre più lontano dalla Fiorentina. Arrivato a Firenze nel gennaio del 2022 tra grandi aspettative, l’esterno offensivo francese non è mai riuscito a lasciare il segno in maglia viola. Prestazioni altalenanti, poca incisività sotto porta e una difficoltà evidente nell’integrarsi nei meccanismi di Vincenzo Italiano hanno finito per relegarlo ai margini del progetto tecnico.

Dopo una stagione deludente tra Firenze e Milano, la dirigenza gigliata ha ormai deciso: è tempo di voltare pagina. La Fiorentina è attivamente alla ricerca di una soluzione per il futuro di Ikoné, ma piazzare il giocatore sul mercato non è affatto semplice. Il suo ingaggio non è basso e le richieste economiche del club toscano restano comunque significative, anche a fronte di un rendimento decisamente sotto le attese.

Nelle ultime ore, tuttavia, si sarebbe affacciata una nuova ipotesi per il futuro del classe ’98. Secondo quanto riportato da Tuttomercatoweb, il Botafogo – storica società del calcio brasiliano – avrebbe manifestato un interesse concreto per il calciatore. Dopo il sondaggio esplorativo da parte del Vasco da Gama, un altro club brasiliano si fa avanti nella corsa al francese. Al momento non si registrano trattative avanzate o offerte ufficiali, ma l’ipotesi del Botafogo potrebbe rappresentare una pista da tenere d’occhio nei prossimi giorni.

Da parte sua, la Fiorentina è pronta a fare tutto il possibile pur di alleggerire il monte ingaggi e liberarsi di un elemento che, ad oggi, rappresenta più un peso che un’opportunità. La formula dell’operazione potrebbe includere un prestito con diritto (o obbligo) di riscatto, magari con una parte dell’ingaggio pagata dal club viola, pur di facilitare la chiusura della trattativa.

Ikoné, che compirà 27 anni a maggio, ha ancora mercato e qualità inespresse, ma il tempo a Firenze sembra ormai essere scaduto. La Serie A potrebbe presto salutarlo, e il Brasile – con un calcio più aperto e meno tattico – potrebbe offrirgli la chance di rilanciarsi.