Corriere dello Sport: “Henrique? La Fiorentina spera nella volontà del giocatore. Man? L’alternativa abbordabile”

La Fiorentina non seguirà all'infinito Luiz Henrique

E Luiz Henrique? Dal Brasile parlano di affare in chiusura con lo Zenit sulla base di 35 milioni di euro. La Fiorentina spera nella volontà del ragazzo che gradirebbe la Serie A. Facendo muro, il club viola potrebbe sperare ancora ma Pradè e Goretti non lo faranno all'infinito.

La Fiorentina infatti segue anche Man del Parma. Il club chiede 15 milioni, il giocatore più di 1,5 milioni di stipendio. Cifre abbordabili visto i prezzi dell'operazione Luiz Henrique. Lo scrive il Corriere dello Sport.

https://www.labaroviola.com/gazzetta-firenze-fischia-palladino-per-i-suoi-cambi-colpani-esagerato-incolpare-solo-lui-per-quanto-sta-accadendo/285488/