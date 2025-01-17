Corriere dello Sport: “Luiz Henrique vuole la Fiorentina, ha la priorità ma l’offerta non basta”

Il brasiliano ha messo in gelo le altre offerte

Luiz Henrique resta l'obiettivo numero uno della Fiorentina in questo mercato di gennaio. La società vuole provare il tutto per tutto, tanto che avrebbe già riscosso il gradimento dell'attaccante classe 2001 il quale sta aspettando di capire se i viola riusciranno a limare definitivamente la distanza economica col Botafogo, che nel frattempo continua a pretendere 30 milioni di euro senza l'inserimento di contropartite tecniche.

La Fiorentina, dopo una prima offerta da 16 milioni più bonus, ha rilanciato con una proposta da 20 milioni o poco più tra parte fissa e bonus. Nelle ultime ore le parti si sarebbero ulteriormente avvicinate, ma non ancora in modo decisivo.

Nel frattempo Luiz Henrique ha dato la priorità ai viola: il ventiquattrenne aveva espresso da subito, infatti, la sua preferenza per l'Italia, ed ecco perché ha messo in ghiaccio le offerte pervenute da Inghilterra e Francia, ed in particolare dal Crystal Palace e il Nottingham Forest di Nikola Milenkovic, e dal Lione. Lo scrive il Corriere dello Sport.

https://www.labaroviola.com/bucciantini-su-luiz-enrique-costa-tanto-adattamento-difficile-dubito-possa-far-la-differenza/284989/