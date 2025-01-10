Corriere dello Sport: “Luiz Henrique? Filtra pessimismo dal Viola Park, il Botafogo chiede troppo”

La volontà del giocatore, attratto dall'ipotesi Italia, potrebbe essere decisiva

La Fiorentina punta su Luiz Henrique, grande obiettivo del mercato di gennaio, ma l'operazione appare complessa. Il Botafogo chiede 30 milioni di euro, mentre l'offerta viola, superiore ai 20 milioni tra parte fissa e bonus, è ritenuta insufficiente. Inoltre, due club di Premier League, tra cui il Crystal Palace, hanno presentato offerte economicamente più allettanti. Il pessimismo cresce tra i dirigenti della Fiorentina, che non intendono rilanciare ulteriormente.

Tuttavia, la volontà del giocatore, attratto dall'idea di giocare in Italia, potrebbe essere decisiva. Nonostante ciò, il presidente del Botafogo, John Textor, non sembra disposto a compromessi e potrebbe optare per un trasferimento al Lione, come accaduto con Thiago Almada. Lo riporta il Corriere dello Sport.

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