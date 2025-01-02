Gazzetta: “Luiz Henrique difficile ora, forse a giugno? Ma servono 30 milioni. Dodò lo sponsorizza”

Le caratteristiche tecniche di Luiz Henrique sarebbero perfette, così come il suo saper essere decisivo

Un'operazione difficile. Forse anche qualcosa di più, però a Firenze la voce che arriva dal Sudamerica e che riguarda Luiz Henrique del Botafogo ha iniziato a entusiasmare una città che ha cominciato a fantasticare sulla voglia di portare un altro brasiliano a Firenze. E sono anche le ripetute strizzate d'occhio di Dodò nei confronti del connazionale ad accendere la speranza.

Le caratteristiche tecniche di Luiz Henrique sarebbero perfette, così come il suo saper essere decisivo, ma il costo è elevato perché si parla di una valutazione sui 30 milioni di euro, oltre alla centralità del giocatore nel progetto del suo attuale club. Forse le condizioni sarebbero più semplici per l'estate più che per l'attuale mercato invernale, però la situazione può essere in divenire e le qualità del calciatore sono indiscusse almeno quanto la voglia della società di essere ambiziosa. Serve però un'offerta davvero importante per aggiudicarselo. Lo scrive La Gazzetta dello Sport.

https://www.labaroviola.com/corriere-dello-sport-folorunsho-fiorentina-ce-laccordo-totale-arrivera-in-prestito-con-diritto-di-riscatto-a-9-milioni/283022/