Moretto: “Botafogo interessato a Jovic. Da capire però se il Milan eserciterà l’opzione per il rinnovo”

L’ex attaccante della Fiorentina Luka Jovic è in attesa di capire se il Milan eserciterà l’opzione per il rinnovo e dopo l’interesse dal Messico, secondo Matteo Moretto, c’è anche l’interesse del Botafogo.

”Il Milan ha ancora due settimane di tempo per decidere se prolungare per un altro anno il contratto di Luka Jović. Lo stipendio sarebbe di circa 2,5m€ netti. Dall’ultima settimana di giugno l’attaccante serbo può essere ufficialmente svincolato. In questo momento su Luka Jović c’è il Botafogo interessato.”