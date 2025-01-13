Nazione: “Luiz Henrique? Apre all’Italia ma la trattativa è in stallo. Il Botafogo continua a chiedere 30 milioni”

La Fiorentina è ferma ad un'offerta di 20 milioni

La Fiorentina continua a monitorare con attenzione Luiz Henrique del Botafogo. Per adesso però si tratta di una fase di stallo. Il club di Rocco Commisso ha offerto 20 milioni, 30 è la richiesta del club brasiliano e da lì non si vuole smuovere. E per adesso, lo scenario non sembra cambiare.

Il giocatore ha aperto alla possibilità di arrivare in Italia, ma se l'offerta non aumenta difficilmente la Fiorentina potrà chiudere l'affare. Rimane però vivo l'interesse della Premier League che metterebbe subito la cifra richiesta dal Botafogo, anche se i club interessati sono di seconda fascia. Non rimane che aspettare e lasciare che gli intermediari limino la distanza tra i club. Lo scrive La Nazione.

https://www.labaroviola.com/corriere-dello-sport-fiorentina-su-bondo-servono-15-milioni-torna-di-moda-juric-come-vice-kean/284447/