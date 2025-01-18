Corriere dello Sport: “Ultimatum per Luiz Henrique, entro 72 ore la Fiorentina vuole capire la fattibilità dell’affare”

Il Botafogo richiede 30 milioni cash

Ultimatum per Luiz Henrique. La Fiorentina si è data 48/72 ore di tempo per capire la reale fattibilità dell'operazione col Botafogo. È cambiato poco rispetto agli ultimi giorni: i viola si sono messi in testa di andare fino in fondo, avvicinando il più possibile la richiesta della controparte da 30 milioni cash. Per il momento la distanza rimane notevole, ma non è da escludere che Pradè e Goretti riescano a colmarla attraverso il mercato in uscita.

Soprattutto perché l'attaccante è interessato a giocare in Serie A, e per questo è in attesa di una mossa da Firenze.Dal Brasile fanno sapere che è piombato su di lui anche lo Zenit, così come il Newcastle si è aggiunto alla corsa insieme a Crystal Palace, Nottingham Forest e Lione. Lo scrive il Corriere dello Sport.

https://www.labaroviola.com/corriere-dello-sport-man-e-lalternativa-pronti-12-milioni-piu-bonus-per-il-parma-prossima-settimana-decisiva/285148/