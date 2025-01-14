Nazione: “Luiz Henrique, trattativa viva. C’è distanza ma la Fiorentina intende superarla”
Nei prossimi giorni la distanza si potrebbe limare
A cura di Redazione Labaroviola
14 gennaio 2025 08:41
Luiz Henrique, l’attaccante del Botafogo piace eccome alla Fiorentina che continua a offrire ben 20 milioni di euro. Il club brasiliano però non si smuove dai 30, ostacolo che il club viola però intende superare.
La Fiorentina è in ottimi rapporti con la società che possiede il cartellino di Luiz Henrique. La sensazione è che questa distanza si possa limare nei prossimi giorni di mercato. Insomma, una speranza che tiene viva la trattativa per vedere l'attaccante a. Firenze. Lo scrive La Nazione.
https://www.labaroviola.com/nazione-la-fiorentina-e-un-caso-sprofonda-a-monza-giocatori-irriconoscibili-errori-e-forma-fisica-da-rivedere/284591/