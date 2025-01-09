Gazzetta: “Luiz Henrique vuole l’Italia, la Fiorentina ha offerto 20 milioni più 5 di bonus”

Dodò da giorni cerca di convincerlo a scegliere la Fiorentina

Il sogno di mercato della Fiorentina si chiama Luiz Henrique. E' questo il nome che la dirigenza viola sta seguendo con insistenza da giorni, per cercare di regalare un grande colpo a Firenze. Infatti, il Pallone d'Oro Sudamericano vuole lasciare il Brasile e su di lui ci sarebbero molte squadre. Dal Lione, club dello stesso Presidente del club brasiliano alla Premier League. La Fiorentina si sarebbe inserita con forza proponendo 20 milioni di euro più 5 di bonus. Un'offerta importante. La palla passa al giocatore che ha carta bianca sulla scelta del suo nuovo club.

l'attaccante vorrebbe tanto l'Italia e la Serie A e questo avvantaggerebbe e non poco la Fiorentina di Palladino. L'idea è che un intervento diretto del presidente Rocco Commisso, intento a investire sul mercato, potrebbe chiudere definitivamente la trattativa. Senza dimenticare che Dodo, amico e connazionale, da giorni cerca di convincerlo a vestire la maglia viola. Lo scrive La Gazzetta dello Sport.

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