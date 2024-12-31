Da Napoli: "Il Botafogo chiede 35 milioni per Luiz Henrique, ha già rifiutato 30 milioni di euro"

Il Botafogo non farà sconti a nessuno per Luiz Henrique. Nemmeno alla Fiorentina. Come appreso da AreaNapoli.it, il club brasiliano chiede almeno 35 milioni di euro, forte di un'offerta (di un'altra s...

Il Botafogo non farà sconti a nessuno per Luiz Henrique. Nemmeno alla Fiorentina. Come appreso da AreaNapoli.it, il club brasiliano chiede almeno 35 milioni di euro, forte di un'offerta (di un'altra squadra) da 30 milioni (27 più bonus) già rispedita al mittente. Classe 2001, l'esterno offensivo di 23 anni guarda all'Italia da tempo, da quando era al Real Betis ed il Napoli lo seguiva con un certo interesse. Preso dal Botafogo a febbraio 2024 per 16 milioni, dopo una stagione da grande protagonista ha visto più che raddoppiare il suo valore di mercato.

Adesso, ha la possibilità di tornare in Europa e di farlo proprio per approdare in Serie A, a patto che vengano soddisfatte le richieste per il suo cartellino Numeri alla mano, sembra difficile immaginare concretamente un futuro di Luiz Henrique nel Belpaese, almeno nell'immediato. Tutto dipenderà da quanto la Fiorentina o altre società del nostro panorama nazionale saranno disposte a mettere sul piatto per cercare di accaparrarsi il talento verdeoro prima che su di lui piombino ricchi club di campionati del calibro della Premier League, con i quali sarebbe difficile competere. Lo scrive AreaNapoli.it

DALL'ARGENTINA QUARTA

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