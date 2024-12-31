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Dall'Argentina: "Il River Plate vicino a Quarta per 7 milioni, il difensore ha già l'accordo fino al 2028"

Il noto giornalista Argentino Cesar Luis Merlo tramite il proprio profilo X ha parlato dell'operazione tra la Fiorentina e il River Plate per il difensore viola Lucas Martinez Quarta. L'esperto di cal...

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
31 dicembre 2024 14:21
Dall'Argentina: "Il River Plate vicino a Quarta per 7 milioni, il difensore ha già l'accordo fino al 2028" - Firenze, Stadio Artemio Franchi, 1.09.2024, Fiorentina-Monza, foto Lisa Guglielmi. Copyright Labaroviola.com
Firenze, Stadio Artemio Franchi, 1.09.2024, Fiorentina-Monza, foto Lisa Guglielmi. Copyright Labaroviola.com
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Il noto giornalista Argentino Cesar Luis Merlo tramite il proprio profilo X ha parlato dell'operazione tra la Fiorentina e il River Plate per il difensore viola Lucas Martinez Quarta. L'esperto di calcio mercato scrive infatti che i dialoghi tra Fiorentina e River Plate sono in uno stato molto avanzato e la trattativa dovrebbe concludersi a breve con Quarta pronto a tornare in Argentina per 7 milioni di euro.

Inoltre Quarta avrebbe già raggiunto l'accordo per il proprio contratto che dovrebbe essere valido un triennale valido fino a Dicembre 2028, si avvicina ormai dunque il ritorno del Chino in Sudamerica dopo le stagioni passate alla Fiorentina.

NO DI SARRI AL MILAN

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