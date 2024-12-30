Che caos il Milan: venerdì scorso avevano contatto Sarri che però ha rifiutato il contratto di 6 mesi

Il noto giornalista ed esperto di calciomercato Alfredo Pedullà ha rivelato tramite il proprio profilo X che il primo nome cercato dal Milan per sostituire Fonseca era quello di Maurizio Sarri, queste...

Il noto giornalista ed esperto di calciomercato Alfredo Pedullà ha rivelato tramite il proprio profilo X che il primo nome cercato dal Milan per sostituire Fonseca era quello di Maurizio Sarri, queste le sue parole:

"Maurizio Sarri è stato il primo allenatore che il Milan ha contattato venerdì scorso, al netto di qualsiasi smentita e/o chiave di lettura governativa. E già nei mesi scorsi c’erano stati dialoghi indiretti. Gli hanno offerto lo stesso contratto di Conceicao, la richiesta era di 18 mesi più opzione rinnovo fino al 2027 in caso di qualificazione Champions. Sarri ha detto no per rispetto verso il suo lavoro, subito dopo Conceicao ha accettato"

FRENDRUP INCEDIBILE

https://www.labaroviola.com/di-marzio-il-genoa-ha-deciso-di-non-vendere-frendrup-a-gennaio-e-stato-tolto-dal-mercato/282706/