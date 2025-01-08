Corriere dello Sport: “Il Botafogo ha rifiutato l’offerta da 16 milioni della Fiorentina per Luiz Henrique. Lui vuole l’Europa”

La Fiorentina potrebbero abbassare la richiesta con una percentuale sulla rivendita

Il grande obiettivo della Fiorentina sarebbe ormai chiaro, Luiz Henrique. La Fiorentina ha nel mirino l'esterno brasiliano, soprattutto il dt Roberto Goretti. Ci sarebbe stata una prima offerta da 16 milioni, rifiutata però dal proprietario del Botafogo John Textor. La richiesta? 30 milioni.

La strategia dell'americano sembra chiara. Portarlo in Europa, precisamente al Lione, altra squadra di cui è proprietario, per poi poterlo comunque rivendere. Il problema rimane comunque la cifra di partenza, che i viola potrebbero abbassare con una percentuale sulla rivendita. Il ragazzo vuole tornare in Europa, non a caso appena saputa la notizia dell'offerta viola avrebbe iniziato a fare pressione al Botafogo. Lo scrive il Corriere dello Sport.

https://www.labaroviola.com/corriere-dello-sport-kayode-puo-lasciare-la-fiorentina-serie-a-e-premier-su-di-lui-ma-manca-unofferta-convincente/283831/