Nazione: “Commisso, pronta una maxi offerta della Fiorentina per Luiz Henrique ma la fumata bianca è lontana”

Luiz Henrique è il grande colpo che Commisso vuole regalare a Firenze

Sì, la Fiorentina ci prova con forza per Luiz Henrique. L'attaccante del Botafogo è il grande colpo che Rocco Commisso vuole regalare a Firenze in questo mercato di gennaio. A breve arriverà un'altra offerta per il brasiliano. Questa volta molto importante.

L'interesse nasce a fine 2024, dove la Fiorentina prepara un'offerta di 18 milioni rispedita al mittente. Ma Pradè non si ferma e alza la posta in gioco. Pronti 20 milioni più 5 di bonus, ma la fumata bianca ancora è lontana. Per questo motivo, forse dopo un contatto tra Commisso e la dirigenza, potrebbe arrivare una maxiofferta per l'attaccante brasiliano. La concorrenza del Lione sarebbe concreta, ma non spaventerebbe la Fiorentina pronta a eguagliare l'offerta da ogni punto di vista.

Intanto, in casa Botafogo, scoppia la polemica per gli stipendi ancora non arrivati. I giocatori, tra cui Luiz Henrique, potrebbero boicottare gli allenamenti se i soldi non arriveranno entro la prossima settimana. Lo scrive La Nazione.

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