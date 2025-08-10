Botafogo su Ikonè, parla il DS: “La nostra priorità è acquistare un difensore, puntiamo all’eccellenza”

Nella giornata di ieri qui su TuttoMercatoWeb.com vi abbiamo raccontato dell’interesse del Botafogo per l’attaccante della Fiorentina Jonathan Ikone.

Intanto il direttore sportivo del club brasiliano, Leo Coelho, prima della vittoria per 5-0 sul Fortaleza ha parlato a Lance del mercato del club. Nessun accenno a Ikoné, ma ha fatto capire che arriveranno altri rinforzi: “Il nostro progetto prosegue con la vendita e l’acquisto di giocatori, e puntiamo sempre all’eccellenza. Quindi, stiamo ancora cercando alcuni giocatori. Abbiamo un attaccante il cui ingaggio stiamo per finalizzare. E ci sono anche altri giocatori, per i quali identifichiamo una qualche necessità o una qualche offerta”, ha detto in un’intervista a Prime Video. L’attaccante al quale si riferisce però è Chris Ramos, del Cádiz in Spagna, secondo Lance.

Poi ha parlato della necessità di comprare innesti in difesa, dove ci sono diversi assenti: “Stiamo cercando difensori. Bastos è infortunato, Barboza è fuori oggi per squalifica e Kaio Pantaleão ha un infortunio muscolare. Quindi, comprendiamo questa carenza e stiamo cercando un altro difensore per completare la squadra. Ma sappiamo anche che con il ritorno di questi giocatori, torneremo al completo e con una linea difensiva molto forte, con il potenziale per darci fiducia in un gioco d’attacco verticale”. Lo scrive Tuttomercatoweb