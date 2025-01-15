Di Marzio: "La Fiorentina spinge per Luiz Enrique, parti vicine a trovare un accordo"

Pradè vuole regalare a Palladino il pallone d'oro sudamericano, la società viola fa sul serio e sembra intenzionata ad andare sino in fondo

Come dichiarato da più parti l'obiettivo numero uno del mercato di gennaio della Fiorentina sarebbe l'ala brasiliana del Botafogo Luiz Enrique fresco vincitore di Libertadores e Pallone d'oro Sudamericano.

Secondo quanto riportato questa sera da Gianluca Di Marzio durante la trasmissione sportiva di Sky dedicata al calciomercato le parti nelle ultime ore si sarebbero avvicinate e addirittura sarebbero in procinto di trovare un accordo. Non si conoscono le cifre sulle quali si sta trattando ma ricordiamo che la richiesta iniziale della società brasiliana era di ben 30 milioni di euro..

Pedullà: “Anticipazione confermata, prosegue la trattativa di scambio Kouamé-Sanabria”

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