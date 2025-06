Ricordate Cabral? Dopo il flop al Benfica (8 gol in 2 anni) lascia l’Europa e va a giocare in Brasile

Arrivato nell’estate del 2023 dalla Fiorentina per 20 milioni di euro (4,5 più di quelli versati dai viola un anno e mezzo prima nelle casse del Basilea), Arthur Cabral è da tempo ai margini del Benfica. L’attaccante brasiliano era stato scartato dal tecnico Roger Schmidt, che aveva puntato su altri profili, e anche con Bruno Lage le cose non sono cambiate.

Così, il club è al lavoro per perfezionare la sua cessione, dopo aver tentato invano di sbarazzarsene in estate e a gennaio. All’attaccante aveva fatto un pensiero il Cruzeiro che però, di fronte alla richiesta di 20 milioni di euro (il Benfica non vuole perdere un euro rispetto alla cifra sborsata ai viola), aveva deciso di fare marcia indietro. Adesso la società di Lisbona potrebbe “accontentarsi” di qualche milione in meno, come i 15 milioni proposti dal Botafogo.

Cabral è l’obiettivo principale dei brasiliani per sostituire Igor Jesus, in trattative avanzate per unirsi al Nottingham Forest, club inglese allenato da Nuno Espírito Santo. Con l’imminente partenza dell’attaccante, il Botafogo sta già lavorando per trovare un sostituto. Ventisei anni, Arthur Cabral ha disputato 37 partite nell’ultima stagione, giocando però solo un totale di 907 minuti e segnando sette gol.