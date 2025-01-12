Luiz Henrique ha aperto alla Fiorentina, è pronto ad accettare. Ma manca l'offerta sopra i 20 milioni

Luiz Henrique e la Fiorentina. L'esterno brasiliano è l'oggetto del desiderio della società viola. Il calciatore aspetta con fiducia

La Fiorentina vuole Luiz Henrique. L'esterno brasiliano classe 2001 è il grande obiettivo della società viola nel mercato invernale. Il giocatore per caratteristiche sembra essere molto simile a Leao, con la differenza di posizione che il milanista si muove a sinistra mentre il brasiliano ha la preferenza di gioco sulla fascia destra. Il calciatore, convocato anche dalla Nazionale Brasiliana, è valutato circa 30 milioni di euro dal Botafogo, il club brasiliano però versa in gravi situazioni finanziarie. Il proprietario è lo stesso del Lione, che in Francia ha avuto il divieto di ingaggiare nuovi calciatori, proprio per una situazione economica disastrosa.

La società viola, per adesso, non ha mai formulato un'offerta superiore ai 20 milioni destinata al Botafogo. Sul piatto, bonus compresi, non è ancora stata superata questa cifra e per farlo il direttore sportivo Daniele Pradè aspetta di vendere Ikonè e Kouamè, con i soldi che possono essere incassati da questi due giocatori, si può superare la cifra dei 20 milioni e avvicinarsi ai 30 milioni che dal Brasile chiedono per liberare il calciatore verso Firenze. Lo stesso Luiz Henrique ha aperto alla Fiorentina e si è detto interessato ad un possibile trasferimento in maglia viola. Ma per ora non sono stati fatti ulteriori passi in avanti.

Si aspetta di vendere prima di alzare l'offerta economica. A meno che il patron Rocco Commisso non scelga di fare una proposta economica più alta a prescindere dagli incassi delle cessioni. La sensazione è che dopo la gara contro il Monza si possano avere delle importanti novità su questo possibile trasferimento che in tanti nel mondo viola stanno sognando.

NON SOLO FOLORUNSHO, LA FIORENTINA VUOLE PRENDERE UN ALTRO CENTROCAMPISTA A GENNAIO

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