TMW, Frendrup il preferito della Fiorentina per il centrocampo, ma il Genoa non apre. Idea Bondo
La Fiorentina non si fermerà a Folorunsho e cerca un altro centrocampista, le idee sul tavolo della società viola
A cura di Redazione Labaroviola
12 gennaio 2025 20:49
Secondo quanto scrive Niccolò Ceccarini, direttore di TMW, la Fiorentina, dopo l'acquisto di Folorunsho, prenderà un altro centrocampista in questa sessione di mercato di gennaio. Il preferito della società viola è Frendrup del Genoa ma il Grifone non ha aperto alla cessione, un altro nome è quello di Bondo del Monza ma per ora non esiste trattativa, si tratta solo di un'idea.