TMW, Frendrup il preferito della Fiorentina per il centrocampo, ma il Genoa non apre. Idea Bondo

La Fiorentina non si fermerà a Folorunsho e cerca un altro centrocampista, le idee sul tavolo della società viola

Secondo quanto scrive Niccolò Ceccarini, direttore di TMW, la Fiorentina, dopo l'acquisto di Folorunsho, prenderà un altro centrocampista in questa sessione di mercato di gennaio. Il preferito della società viola è Frendrup del Genoa ma il Grifone non ha aperto alla cessione, un altro nome è quello di Bondo del Monza ma per ora non esiste trattativa, si tratta solo di un'idea.