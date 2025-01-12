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TMW, Frendrup il preferito della Fiorentina per il centrocampo, ma il Genoa non apre. Idea Bondo

La Fiorentina non si fermerà a Folorunsho e cerca un altro centrocampista, le idee sul tavolo della società viola

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
12 gennaio 2025 20:49
TMW, Frendrup il preferito della Fiorentina per il centrocampo, ma il Genoa non apre. Idea Bondo -
Calciomercato
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Secondo quanto scrive Niccolò Ceccarini, direttore di TMW, la Fiorentina, dopo l'acquisto di Folorunsho, prenderà un altro centrocampista in questa sessione di mercato di gennaio. Il preferito della società viola è Frendrup del Genoa ma il Grifone non ha aperto alla cessione, un altro nome è quello di Bondo del Monza ma per ora non esiste trattativa, si tratta solo di un'idea.

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