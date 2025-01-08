Borghi promuove Luiz Henrique: "Salta l'uomo come una furia, mi piacerebbe vederlo in Italia"

Luiz Henrique, esterno brasiliano classe 2001 del Botafogo, è uno dei giocatori su cui la Fiorentina è interessata in questo mercato di gennaio

Stefano Borghi, opinionista e telecronista di Sky Sport, ha parlato a Cronache di Spogliatoio di Luiz Henrique, esterno brasiliano accostato alla Fiorentina, queste le sue parole:

"Ho sentito che Luiz Henrique è stato accostato alla Fiorentina, ex Betis, questo è un giocatore che mi piacerebbe vedere in Italia perchè salta l'uomo come una furia e in Italia se salti l'uomo specialmente oggi che si va verso sempre di più la stabilizzazione dell'uomo contro uno, soprattutto se lo fai come salta l'uomo Luiz Henrique ti fai notare e ti fai notare veramente tanto"

DAL BRASILE LE ULTIME SU LUIZ HENRIQUE

https://www.labaroviola.com/dal-brasile-botafogo-apre-alla-cessione-di-luiz-henrique-scegliera-il-calciatore-tra-la-premier-e-litalia/283885/