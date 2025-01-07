Di Marzio: "La Fiorentina ha offerto 20 milioni per Luiz Henrique, il Botafogo ne chiede 30"
Ballano 10 milioni tra domanda ed offerta
A cura di Redazione Labaroviola
08 gennaio 2025 00:01
La Fiorentina punta un attaccante per rinforzare la rosa a disposizione di Palladino. La Viola vuole prendere Luiz Henrique, attaccante esterno del Botafogo. La richiesta del club brasiliano è pari a 30 milioni di euro, ma la Fiorentina è arrivata circa a 20. C’è distanza quindi tra i due club. Lo scrive Gianluca Di Marzio.
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