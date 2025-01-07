Labaro Viola

Di Marzio: "La Fiorentina ha offerto 20 milioni per Luiz Henrique, il Botafogo ne chiede 30"

Ballano 10 milioni tra domanda ed offerta

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
08 gennaio 2025 00:01
Di Marzio: "La Fiorentina ha offerto 20 milioni per Luiz Henrique, il Botafogo ne chiede 30" -
Calciomercato
Fiorentina
Botafogo
Luiz Henrique
Condividi

La Fiorentina punta un attaccante per rinforzare la rosa a disposizione di Palladino. La Viola vuole prendere Luiz Henrique, attaccante esterno del Botafogo. La richiesta del club brasiliano è pari a 30 milioni di euro, ma la Fiorentina è arrivata circa a 20. C’è distanza quindi tra i due club. Lo scrive Gianluca Di Marzio.

https://www.labaroviola.com/sky-sport-torino-parma-e-venezia-su-kouame-ikone-lascera-la-serie-a/283822/

Continua a leggere su www.labaroviola.com

Segui Labaro Viola

tiktok