Gazzetta: “Luiz Henrique? Textor vuole venderlo in Premier. L’alternativa è Man, costa 15 milioni”

Nel mercato di gennaio arriveranno nuovi volti

Fiorentina, si pensa al calciomercato. Dopo Valentini e Folorunsho, dal mercato di gennaio arriveranno altri volti nuovi. La Fiorentina segue da tempo Luiz Henrique del Botafogo, ma il proprietario del club (Textor) ha spiegato che preferirebbe cederlo in Premier League a prezzi più elevati, fino a 40 milioni, oppure spostarlo al Lione in Liguel. In alternativa un altro profilo che interessa per quel ruolo è Dennis Man del Parma e in questo caso la Fiorentina avrebbe in mente una cifra sui 15 milioni di euro. In uscita Ikoné ha diverse pretendenti in Francia ma soprattutto in MLS con i Chicago Fire che avrebbero fatto un'offerta importante al calciatore e idonea per la Fiorentina. Lo riporta La Gazzetta dello Sport.

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