Corriere Fiorentino: “Luiz Henrique sogno? No, obiettivo. Palladino vuole dei gol. Decisiva sarà la volontà del giocatore”

La Fiorentina punta a rinforzare l'attacco con un esterno

La Fiorentina, dopo aver chiuso per Folorunsho per coprire il vuoto lasciato da Bove, punta a rinforzare l'attacco con un esterno di qualità capace di portare gol e imprevedibilità. Il grande obiettivo è Luiz Henrique, talentuoso brasiliano del Botafogo e recente Pallone d'Oro sudamericano. Classe 2001, Luiz Henrique ha già avuto un'esperienza in Europa con il Betis (64 presenze, 4 gol, 10 assist), ma è esploso al Botafogo con 12 reti e 6 assist in 55 partite.

Il Botafogo chiede 30 milioni, e la Fiorentina è pronta a salire a 25 milioni dopo un'offerta iniziale di 18 milioni più bonus. Il Lione, dello stesso proprietario del club brasiliano, rappresenta un'insidiosa concorrenza, ma la decisione potrebbe dipendere dalla volontà del giocatore.

Per finanziare l'operazione, il club sta lavorando su alcune cessioni. Kouame e Ikoné sono sul mercato, ma le trattative sono complicate da richieste di prestiti e dagli ingaggi alti. Anche Biraghi è in uscita, come confermato da Palladino. La Fiorentina spera così di risolvere il problema dei gol, dato che, oltre a Kean (11 reti), gli altri attaccanti hanno prodotto pochissimo in stagione. Lo riporta il Corriere Fiorentino.

https://www.labaroviola.com/gazzetta-luiz-henrique-vuole-litalia-la-fiorentina-ha-offerto-20-milioni-piu-5-di-bonus/283991/