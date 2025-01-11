Nazione: “Luiz Henrique-Fiorentina, trattativa complicata. La distanza resta ampia”
Luiz Henrique resta il sogno proibito della Fiorentina
Resta Luiz Henrique il sogno proibito della Fiorentina del mercato invernale. L'arrivo dell'esterno brasiliano viene considerato prioritario dai dirigenti viola, ma quella di ieri è stata una giornata di stallo e il borsino delle sensazioni resta stabile.
La trattativa rimane complicata viste le richieste del Botafogo che non scendono dai 30 milioni iniziali, con la Fiorentina ferma all'offerta da 20 milioni più bonus. La distanza è ancora ampia, la trattativa rischia di trascinarsi per le lunghe ma gli intermediari sono al lavoro per abbassare le pretese del club carioca. Affare comunque complesso. Lo scrive La Nazione.
https://www.labaroviola.com/corriere-dello-sport-mandragora-richiestissimo-allestero-ma-lui-fa-muro-a-meno-di-maxi-offerte-vuole-restare-a-firenze/284238/