Nazione: “Luiz Henrique? La Fiorentina insiste ma serve cedere Kouame e Ikone in prestito con riscatto”

Luiz Henrique dovrebbe decidere tra Crystal Palace e Fiorentina

Luiz Henrique rimane il grande obiettivo per il mercato di gennaio della Fiorentina di Palladino. L'offerta viola è ferma a 20 milioni, con la richiesta del Botafogo che è pari ai 30. Ma il club di Rocco Commisso non vuole mollare.

Infatti, ora che il Lione è stato tagliato fuori dalla corsa al brasiliano, rimangono due squadre interessate a Luiz Henrique. La Fiorentina, ovviamente e il Crystal Palace. Toccherà al giocatore scegliere la destinazione, con il club allenato da Palladino che nei prossimi giorni dovrà aumentare l'offerta.

Come? Cedendo Kouamè e Ikonè. Farlo sarebbe una vera e propria impresa sportiva. Gli stipendi importanti frenano ogni tipo di trattativa e per adesso sono solo arrivate richieste in prestito. Pradè non accetta nessun'offerta senza un possibile riscatto. Nel mentre, c'è da definire anche la situazione che riguarda Biraghi. Resta vivo l'interesse del Bologna. Lo scrive La Nazione.

https://www.labaroviola.com/dallinghilterra-la-fiorentina-vuole-orjasaeter-esterno-classe-2003-il-celtic-e-in-vantaggio/284347/