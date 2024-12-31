Luiz Henrique vince il Pallone d’Oro Sudamericano: stracciata la concorrenze. E la Fiorentina osserva

Luiz Henrique, 24 anni il prossimo 2 gennaio, talentuoso attaccante del Botafogo, il 'Re d'America', ovvero il vincitore del premio del quotidiano uruguayano 'El Pais' che, in pratica, è il Pallone d'...

Luiz Henrique, 24 anni il prossimo 2 gennaio, talentuoso attaccante del Botafogo, il 'Re d'America', ovvero il vincitore del premio del quotidiano uruguayano 'El Pais' che, in pratica, è il Pallone d'oro del Sudamerica.Per questo riconoscimento votano 244 giornalisti di tutto il continente ed è riservato a calciatori che militano in club di questa parte del mondo. Il giocatore che in questo inizio di calciomercato invernale viene accostato alla Fiorentina, nel 2024 è risultato decisivo per le vittorie del Botafogo sia nella Coppa Libertadores che nel campionato brasiliano, e per questo ha ricevuto ben 128 preferenze, 'stracciando' gli altri nominati in corsa per il premio. Basti pensare che il secondo classificato Savarino, centrocampista venezuelano che gioca anche lui nel Botafogo, ha preso 25 voti. Ha completato il podio Juan Fernando Quintero, colombiano del Racing argentino, con 17.

DALL’ARGENTINA: TUTTO FATTO PER QUARTA AL RIVER PLATE. LA FIORENTINA INCASSERÀ CIRCA 7 MILIONI DI EURO

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