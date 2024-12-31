Dall'Argentina: tutto fatto per Quarta al River Plate. La Fiorentina incasserà circa 7 milioni di euro

L'avventura di Martinez Quarta alla Fiorentina sembra essere giunta al capolinea. Il difensore centrale argentino, dopo essere finito dietro a Ranieri e Comuzzo nelle gerarchie di Palladino, è a un pa...

L'avventura di Martinez Quarta alla Fiorentina sembra essere giunta al capolinea. Il difensore centrale argentino, dopo essere finito dietro a Ranieri e Comuzzo nelle gerarchie di Palladino, è a un passo dall'addio. Stando quando riportato da La Pagina Millonaria, è tutto fatto per il suo ritorno al River Plate per circa 7 milioni di euro. Per lui è già pronto un contratto di quattro anni (dicembre 2028).

PEDULLÀ: “ACCORDO TOTALE TRA FIORENTINA E NAPOLI PER FOLORUNSHO, PRESTITO CON RISCATTO A 8-9 MILIONI”

https://www.labaroviola.com/pedulla-accordo-totale-tra-fiorentina-e-napoli-per-folorunsho-prestito-con-riscatto-a-8-9-milioni/282898/