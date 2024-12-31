Dal Brasile: Botafogo non vuole ascoltare l'offerta della Fiorentina per Luiz Henrique. Servono 40 milioni

La Fiorentina ha messo gli occhi su Luiz Henrique, fresco vincitore del Pallone d'Oro Sudamericano in forza al Botafogo. Ma non è una trattativa semplice. Stando quanto riportato dal giornalista brasi...

La Fiorentina ha messo gli occhi su Luiz Henrique, fresco vincitore del Pallone d'Oro Sudamericano in forza al Botafogo. Ma non è una trattativa semplice. Stando quanto riportato dal giornalista brasiliano di O Globo, Diogo Dantas, il Botafogo non ha voluto nemmeno ascoltare l'offerta del club viola. L'idea del club brasiliano è quella di cedere Luiz Henrique solo per offerte di almeno 40 milioni di euro e a club europei di prima fascia. Fino a che non arriveranno offerte di quell'ordine, si legge, il Botafogo non è disposto a cedere la propria stella.

DALL’ARGENTINA: TUTTO FATTO PER QUARTA AL RIVER PLATE. LA FIORENTINA INCASSERÀ CIRCA 7 MILIONI DI EURO

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