Medina: "Luiz Henrique al Betis aveva i colpi, ma non la continuità. Può esplodere alla Fiorentina"

Luiz Henrique lo vedo bene nella Fiorentina. Può esser maturato nel calcio brasiliano

Ismael Medina, giornalista spagnolo di Movistar, è intervenuto ai microfoni di Radio Bruno per commentare Luiz Henrique, obiettivo di mercato della Fiorentina. Medina, che ha seguito da vicino il giocatore durante la sua esperienza al Betis, ha dichiarato:

"Luiz Henrique è un giocatore potente, molto fisico, forte nell'1 contro 1, con buona condizione tecnica. Il Betis lo ha preso per fare un progetto, ma ogni tanto ha dimostrato di avere qualche colpo senza però una certa continuità, ma ha del potenziale. Ha segnato contro la Roma, anche in Supercoppa contro il Barcellona ha fatto un gol spettacolare. Il Betis, per far quadrare i conti, ha aperto alla possibilità di venderlo nel mercato invernale. Gli è mancata la continuità nonostante le potenzialità di questo giocatore. La parola chiave è "continuità" nel calcio attuale.

Non ha fatto bene in Spagna perché era giovanissimo e perché gli è mancata la continuità, nonostante avesse grandi potenzialità. Il Betis è un club che sta crescendo tantissimo, il calcio spagnolo è competitivo e a lui non era ancora pronto. Il calcio spagnolo non gli permetteva di estraniarsi durante la partita. Gli è mancato tempo nel Betis e continuità, e tanti altri si chiedono perché il club lo abbia venduto: perché c'era una buona offerta economica, l'hanno pagato 16 milioni + 4 di bonus e con il Fair Play Finanziario necessitava far quadrare i conti.

Luiz Henrique alla Fiorentina? Lo vedo bene nella Fiorentina e nel calcio italiano, dove in passato c'erano giocatori con una certa qualità. Lui può esser maturato nel calcio brasiliano, dove ha giocato molto. La Fiorentina aveva portato giocatori di qualità, come Borja Valero dal calcio spagnolo o Joaquin, Nico Gonzalez poi andato alla Juve. Giocatori che poi sono esplosi a Firenze. Luiz Henrique cerca una squadra europea dove esplodere. Deve adattarsi al calcio fisico come quello italiano, e alla pressione dei giornalisti e dei tifosi, che bisogna gestire. Se si può paragonare a Joaquin? Impossibile, perché per me è uno dei talenti più grandi che abbia visto in 35 anni di esperienza nel calcio. Uno dei migliori giocatori dell'Andalusia. Joaquin era maturo e forte. La Fiorentina può assicurarsi un buon progetto di giocatore".

Luiz Henrique: “Il mio obiettivo è vincere, nel 2025 voglio giocare con squadre di alto livello”

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