Sky Sport: "Commisso vuole regalare Luiz Henrique a Firenze, ballano 10 milioni tra domanda e offerta"

Due attaccanti che possono partire e un grande obiettivo dal Brasile. Fiorentina al lavoro per ritoccare il reparto sul mercato: chi è sul piede di partenza sono Christian Kouamé e Jonathan Ikoné, pun...

Due attaccanti che possono partire e un grande obiettivo dal Brasile. Fiorentina al lavoro per ritoccare il reparto sul mercato: chi è sul piede di partenza sono Christian Kouamé e Jonathan Ikoné, punte dai tanti estimatori sia in Italia che all'estero. E proprio lontano dal nostro Paese resta d'attualità l'obiettivo della dirigenza viola: si tratta di Luiz Henrique, ala brasiliana del Botafogo e della Nazionale. Ecco il giocatore che il presidente Commisso vuole regalare a Firenze, big per il quale la Fiorentina ha offerto finora 20 milioni di Euro. Il club brasiliano ne chiede 30, distanza che andrà colmata per entrare nel vivo della trattativa.

Classe 2001 cresciuto nel Fluminense, attaccante esterno e mancino tutto strappi e dribbling, il giocatore brasiliano aveva già tentato l'avventura in Europa dopo aver vinto il campionato nel 2022: ci aveva scommesso il Betis Siviglia, investimento da 10,4 milioni di euro per un'avventura durata un anno e mezzo (64 presenze con 4 gol e 10 assist). Tornato in patria al Botafogo, Luiz Henrique ha impressionato proprio nel 2024 tra club e Nazionale: campione in Libertadores (segnando anche in finale all'Atletico Mineiro) e Pallone d'Oro sudamericano, l'ex Fluminense ha accumulato 12 reti e 6 assist convincendo anche nella Seleçao. Convocato per la prima volta lo scorso settembre, Luiz Henrique ha segnato contro Cile e Perù entrando stabilmente nelle convocazioni del CT Dorival. E ora potrebbe tornare protagonista in Europa. Lo scrive Sky Sport

CASSANO ATTACCA LEAO

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