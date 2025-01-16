Gazzetta: “Luiz Henrique? La Fiorentina non supera i 20 milioni bonus inclusi. Man? Pronti 15 milioni”

L'obiettivo ambizioso e complicato è Luiz Henrique

La Fiorentina continua a lavorare sul mercato alla ricerca di un esterno offensivo, un centrocampista e, possibilmente, rinforzi in difesa. Luiz Henrique del Botafogo resta un obiettivo ambizioso ma complicato, con la società brasiliana più orientata a cederlo in Premier League per oltre 30 milioni o, in alternativa, girarlo in prestito al Lione, altro club della stessa proprietà.

La Fiorentina non supera i 20 milioni bonus inclusi e valuta l'alternativa Dennis Man del Parma, con un investimento stimato tra 12 e 15 milioni. Per la difesa, la trattativa per Pablo Marì è in fase di stallo. Nei prossimi giorni, il club deciderà se aggiungere un centrocampista per arricchire il reparto con nuove soluzioni tattiche. Lo riporta La Gazzetta dello Sport.

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