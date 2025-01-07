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Pedulla: "Vediamo se Commisso deciderà di fare un'offerta sui 20 milioni per Luiz Henrique, piace molto"

Luiz Henrique, classe 2001, è il grande sogno di mercato della Fiorentina in questa sessione. Le ultime da Pedullà

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
07 gennaio 2025 20:52
Pedulla: "Vediamo se Commisso deciderà di fare un'offerta sui 20 milioni per Luiz Henrique, piace molto" -
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In diretta su Passione Fiorentina, Alfredo Pedullà ha parlato della situazione di Luiz Henrique, esterno destro classe 2001 del Botafogo, queste le sue parole:

"Non ho novità su Luiz Henrique. C’è il gradimento della Fiorentina sul calciatore, se Commisso deciderà di fare un'offerta di 18 milioni più bonus e più una percentuale di futura rivendita lo racconteremo, ad oggi non c'è questa offerta. Magari dopo aver incassato dalle cessioni di Kayode, Ikonè o Kouamè e se ne riparlerà negli ultimi giorni di mercato come c’erano i gradimenti negli ultimi giorni di mercato estivo per Baturina”.

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