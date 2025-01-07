Pedulla: "Vediamo se Commisso deciderà di fare un'offerta sui 20 milioni per Luiz Henrique, piace molto"

Luiz Henrique, classe 2001, è il grande sogno di mercato della Fiorentina in questa sessione. Le ultime da Pedullà

In diretta su Passione Fiorentina, Alfredo Pedullà ha parlato della situazione di Luiz Henrique, esterno destro classe 2001 del Botafogo, queste le sue parole:

"Non ho novità su Luiz Henrique. C’è il gradimento della Fiorentina sul calciatore, se Commisso deciderà di fare un'offerta di 18 milioni più bonus e più una percentuale di futura rivendita lo racconteremo, ad oggi non c'è questa offerta. Magari dopo aver incassato dalle cessioni di Kayode, Ikonè o Kouamè e se ne riparlerà negli ultimi giorni di mercato come c’erano i gradimenti negli ultimi giorni di mercato estivo per Baturina”.

TUTTE LE ULTIME DI MERCATO DELLA FIORENTINA

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