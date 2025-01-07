Pedullà: "La Fiorentina non vuol cedere Moreno, Insigne è stato proposto. Tre piste per Biraghi"

Come ogni martedì e venerdì, dalle ore 14.00 alle ore 15.30, Alfredo Pedullà ha parlato dei temi caldi in chiave mercato sulla Fiorentina in diretta sul canale Twitch di Passione Fiorentina. Di seguit...

Come ogni martedì e venerdì, dalle ore 14.00 alle ore 15.30, Alfredo Pedullà ha parlato dei temi caldi in chiave mercato sulla Fiorentina in diretta sul canale Twitch di Passione Fiorentina. Di seguito le sue parole:

PALLADINO "Non ha bisogno di chiedere del mercato perché glielo faranno. Ma deve dare continuità al lavoro fatto fino a questo momento. Con il Napoli ha raccontato una partita che non c'è stata".

PONGRACIC "Palladino potrebbe decidere di passare definitivamente a tre, palladino potrebbe rispondere di tenere 6 centrali. Ma allo stesso tempo penso che Pongracic debba andare a giocare se deve continuare con questa assenza. Ora hai già due nomi indirizzati: Folorunsho e Pablo Marí. Siamo al settimo giorno di mercato, vedremo se nelle prossime settimane arriverà qualcuno che possa prendere Pongracic e dargli minutaggio"

FOLORUNSHO "Mi aspetto che faccia le visite nei prossimi due giorni. Ha un accordo da una vita".

PABLO MARí "Bocchetti è stato chiaro dopo la sconfitta contro il Cagliari. Chi vuole andare via, può partire. E i primi due nomi che mi vengono alla mente sono Pablo Marí e Bondo. Pablo Marì alla Fiorentina è una cosa scandita. Può giocare anche a quattro, ma potrebbe certificare anche il passaggio a un altro aspetto tattico. Mi aspetto che venga liberato, contratto biennale. Dalle parole di Bocchetti, Pablo Marí potrebbe essere già liberato venerdì. Non penso che influisca la partita di lunedì, la Fiorentina lo ha in pugno".

KOAUME-IKONE "Sottil non si sposta, Beltran lo hai acquistato da poco, occhio alle posizioni di Kouamé e Ikoné. E a quel punto potrebbe entrare qualcuno negli ultimi metri di campo. Forse un vice-Kean, forse altro. Ma dobbiamo monitorare prima le eventuali uscite nel reparto avanzato. Scarichi gli ingaggi, prendi qualcosa dai cartellini. Ma qui siamo nella seconda fase del mercato della Fiorentina. Poi, magari, stasera ti chiamo che ci sono novità".

KAYODE "Per ora restiamo così. Entreremo nel vivo. Qualora restasse, sarebbe una situazione sorprendente. Lo potresti dare anche in prestito in modo tale da fargli fare minutaggio. L'agente del calciatore si aspetta qualcosa dall'Inghilterra".

MORENO "La Fiorentina ci crede molto, per il club viola può diventare un difensore molto importante. Le voci sul Monza? Penso che sia un profilo che ha richieste da almeno 3-4 squadre in Serie A che cercano un difensore. Se parliamo di percentuali, oggi la Fiorentina non vuole darlo. È un difensore che ha qualità tecniche importanti, non si può giudicare un difensore per un'ingenuità. Mi aspetto che resti a meno di sorprese".

BIRAGHI-SPINAZZOLA "Ci sono tre piste. C'è il Napoli, ma il club azzurro deve capire quando verrà liberato dal rapimento Danilo. Il Bologna è una pista vera e un qualcosa che si potrebbe materializzare all'improvviso. Scambio con Spinazzola? Dieci giorni avrei potuto dirti che si sarebbe potuto fare, ora non lo so. Raspadori fa gol con il Venezia e viene tolto dal mercato, Pellegrini era sul mercato e segna il gol nel derby. Spinazzola chiama più Parisi rispetto a Biraghi. Lo scambio con Biraghi era molto ben impostata, ma lui ha frenato perché era uno dei tanti in un Napoli che lotta per lo scudetto, poteva essere uno dei tanti a Firenze dove, oltre a Gosens, c'era anche Parisi".

PARISI "Non è fuori dal mercato come ho letto, non è sul mercato. Siamo in piena balia, dobbiamo capire cosa vuole la Fiorentina da qui ai primi giorni di febbraio. È un profilo che piace moltissimo al Como, ma fermiamoci qui".

LUIZ HENRIQUE "Non ho altri sviluppi da venerdì. C'è il gradimento, come c'erano i gradimenti negli ultimi giorni di mercato estivo per Baturina".

INSIGNE "Vuole tornare in Italia, è stato proposto alla Fiorentina. È vero. Ma guadagna una tombola. Poi dobbiamo capire che tra l'essere proposto e l'inizio di una trattativa. Ha capito di essere un separato in casa e il rapporto con il Toronto è finito. Ci sta che Insigne si tagli l'ingaggio per tornare in Europa, ma dobbiamo anche capire che Insigne è un classe '91. Prima di prendere Insigne, con tutto rispetto, andrei a prendere Berardi".

BERARDI "Partita aperta, può succedere qualcosa. Teniamola aperta. Lui rimane al Sassuolo fino a che qualcuno non si presenta qualcuno con un'offerta. Non potrà essere un'offerta di 25, nemmeno di 20, forse nemmeno da 15. Secondo me c'è un tacito patto con il Sassuolo: se arriva qualcuno che offre 12-13 milioni, allora ci sediamo al tavolo. Carnevali è bravo a valutare i giocatori con prezzi alti. Ma penso che sia finito il tempo delle vacche grasse con Berardi. Ma dobbiamo tenere la partita aperta, per tutti".

COLPANI "Siamo sotto i minimi sindacali. Vediamo nel girone di ritorno. Ma quando offri 4 milioni di euro per il prestito, c'è l'intenzione di riscattarlo. Ma vediamo come si evolverà, c'è tutto il girone di ritorno".

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