Corriere Fiorentino: “Ikonè e Kouamè via per Luiz Henrique. Biraghi? Il Napoli non ci pensa”

Questione cessioni in casa Fiorentina

Questione cessioni in casa Fiorentina. Dopo l'acquisto di Folorunsho, i contatti tra Fiorentina e Napoli si sono interrotti, lasciando in sospeso il futuro di Biraghi, interessato a un trasferimento in Campania. Tuttavia, il Napoli è attualmente concentrato su altre questioni, come la gestione del caso Kvaratskhelia.

Per l'attacco, la Fiorentina è alla ricerca di un vice Kean e deve gestire le situazioni di Kouame e Ikoné. L'ivoriano è seguito da diverse squadre, tra cui Torino e Bologna, mentre per Ikoné la Fiorentina punta a una cessione definitiva, preferendo l'obbligo di riscatto al prestito. Le eventuali cessioni potrebbero generare risorse utili per investimenti, come l'opzione Luiz Henrique dal mercato sudamericano. Lo riporta il Corriere Fiorentino.

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