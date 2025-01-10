Dodò il jolly del mercato della Fiorentina: sta spingendo per Luiz Henrique in viola con interazioni strategiche 

Il brasiliano ha iniziato a sponsorizzare giocatori accostati al club

Dodò sta diventando un vero e proprio "jolly" per la Fiorentina, non solo in campo ma anche come promotore di nuovi talenti. Attraverso i social, il terzino viola ha iniziato a sponsorizzare giocatori accostati al club, come fatto in estate con Kean e Gud.

Ora il suo impegno si concentra su Luiz Henrique, suo conoscente e potenziale obiettivo di mercato. Dodô ha manifestato il suo sostegno con interazioni strategiche, come il commento «Sei una belva!» dopo la vittoria del Pallone d'Oro sudamericano di Luiz Henrique e il recente «Fratello!» su Instagram, rafforzando il legame con il giocatore. Un alleato importante per facilitare questa possibile operazione di mercato. Lo riporta La Nazione.

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