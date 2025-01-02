Dalla Francia: Luiz Henrique sarà un giocatore del Lione. Il club francese ha la stessa proprietà del Botafogo

Luiz Henrique sempre più lontano dalla Fiorentina? Dopo i rumors degli ultimi giorni sul tentativo del club viola per arrivare al fresco vincitore del Pallone d'Oro Sudamericano, arrivano importanti n...

Luiz Henrique sempre più lontano dalla Fiorentina? Dopo i rumors degli ultimi giorni sul tentativo del club viola per arrivare al fresco vincitore del Pallone d'Oro Sudamericano, arrivano importanti novità dalla Francia sul futuro del brasiliano. Stando quanto riportato da L'Equipé, Luiz Henrique sarà un nuovo calciatore del Lione. E c'è un motivo dietro a tutto questo: Botafogo e Lione appartengono alla stessa proprietà. Infatti, anche l'altra stella del club brasiliano, Thiago Almada, sembra essere destinato a vestire i colori dell'OL.

ARRIVA L’UFFICIALITÀ: NICOLAS VALENTINI È UN NUOVO GIOCATORE DELLA FIORENTINA, CONTRATTO FINO AL 2029

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