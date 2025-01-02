Bocci: “Gudmundsson? Al momento visto il fratello. Luiz Henrique? Costoso ma veramente forte”

Mancano tantissimo i punti della gara con l'Udinese

Alessandro Bocci, il noto giornalista ha così parlato ai microfoni del Pentasport di Radio Bruno: “Mancano tantissimo i punti della gara con l'Udinese. Adesso speriamo nell'impresa contro il Napoli. Credo comunque che per la lotta Scudetto siano in tre: Napoli, Inter e Atalanta. Con la Juventus la Fiorentina ha avuto una grande fortuna, soprattutto nel segnare due reti su altrettanti tiri. Sottil in questo momento sta sostituendo Bove, ma la mancanza dell'ex Roma è troppo importante.

Gudmundsson ancora non si è visto, sembra il fratello di quello visto a Genova. Con l'Udinese non ha toccato palla, con la Juventus invece ha sbagliato due o tre palloni semplici. L'islandese deve essere il giocatore in grado di trascinare la squadra viola. Il Napoli negli ultimi anni ha fatto il salto di qualità rispetto alla Fiorentina, anche nella qualità totale della rosa. La partita di sabato sarà molto difficile. Per arrivare nella zona Champions la Fiorentina non è lontanissima, mentre per la lotta Scudetto servono più giocatori del livello di Kean e Gudmundsson.

Folorunsho mi piace, però quando prendi i calciatori a gennaio è fondamentale capire in che condizioni fisiche sono. In quel ruolo mi sarebbe piaciuto molto Fazzini, ma anche l'ex Napoli può andar bene. Non credo arriverà un vice-Kean. Mi aspetto un esterno per sostituire Ikoné. Il nome di Luiz Henrique è costoso, ma il brasiliano è veramente forte. Magari puoi acquistarlo sapendo di poter ammortizzare il costo con una futura grande cessione. Valentini, Folorunsho, un centrale e un esterno. Questi sono gli acquisti che mi aspetto”.

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