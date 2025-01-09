Corriere dello Sport: “Rilancio Fiorentina, offerti 20 milioni per Luiz Henrique. Ostacolo Premier League”

La Fiorentina lo segue da almeno due mesi

La Fiorentina sta lavorando per acquistare Luiz Henrique, classe 2001, nonostante le difficoltà legate all'operazione onerosa. Il club viola, che segue il giocatore da almeno due mesi, lo considera l'investimento giusto per migliorare il livello tecnico dell'attacco.

Dopo un'offerta iniziale di 18 milioni respinta dal Botafogo, la Fiorentina ha rilanciato con una proposta superiore ai 20 milioni tra parte fissa e bonus. Tuttavia, il club brasiliano ha ricevuto anche l'interesse di due squadre di Premier League, le cui offerte economiche risultano più allettanti.

Nonostante ciò, Luiz Henrique sembra preferire l'Italia e la Fiorentina, dove troverebbe l'amico e connazionale Dodo. Nei prossimi giorni, il giocatore e il suo entourage decideranno la soluzione migliore per il futuro. Il Botafogo, invece, sarebbe incline a trasferirlo al Lione, club in difficoltà finanziarie e gestito dallo stesso presidente John Textor. Lo riporta il Corriere dello Sport.

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