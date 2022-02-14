Ceccarini rivela: "Castrovilli si gioca il futuro in questi mesi, non è da escludere la cessione"

Ceccarini, esperto di mercato, analizza i possibili movimenti di casa Fiorentina da giugno in poi, a partire da Castrovilli ma non solo

Il giornalista sportivo esperto di calciomercato Niccolò Ceccarini ha parlato della Fiorentina sulle frequenze di Rtv38, mettendo in luce sia le possibili mosse in entrata di Daniele Pradé, che quelle in uscita:

"La Fiorentina è concentrata su due fronti, c'è il campo e i prossimi impegni della squadra. Poi c'è la dirigenza che non perde di vista il presente, ma pensa anche al futuro, iniziando a programmare il lavoro. Ci saranno grandi movimenti in ogni reparto. In difesa Alvaro Odriozola potrebbe restare a Firenze, ma tutto dipende dal Real. Gli spagnoli decideranno di lasciare, o meno, un altro anno in Italia il terzino. In questo caso le strade sono due: o torna da Ancelotti oppure continuerà con la maglia viola".

"Sempre in difesa confermo l'interesse di Allegri per Nikola Milenkovic. Se dovesse partire de Light, con destinazione Premier League, allora i bianconeri punteranno il serbo. Capitolo entrate: in mezzo al campo ci sarà più di un'operazione. Torreira sarà riscattato e poi servirà un'alternativa all'uruguaiano, anche perché sia Pulgar che Amrabat lasceranno la Fiorentina. Zurkowski tornerà alla base, dopo l'esperienza a Empoli, mentre Maleh gode della fiducia del tecnico. Discorso diverso, invece, per Castrovilli. Nulla è stato ancora deciso sul numero 10, i prossimi saranno mesi di valutazione in base al suo rendimento. La cessione però non è da escludere. In attacco tutto dipende da Piatek, il riscatto è legato ai goal, ma Joao Pedro non una pista tramontata. Per Kokorin invece si cercherà sistemazione a giugno" conclude Ceccarini. Lo riporta Notizie calciomercato.

MELISSA SATTA RACCONTA L'EX FIORENTINA BOATENG

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