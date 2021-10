Venuti: “Voglio tranquillizzare Firenze: il caso Vlahovic non ci distrae. Il gruppo prima di tutto”

Lorenzo Venuti, difensore della Fiorentina, ha rilasciato un’intervista esclusiva ai microfoni di Rtv38 che andrà in onda domenica sera sull’emittente toscano. Questa sera, durante la trasmissione del Salotto dello Sport è stata svelata un’anticipazione delle parole del giocatore Viola. Ecco le sue parole: “Vorrei tranquillizzare tutto l’ambiente, la squadra non si farà distrarre assolutamente dalla vicenda relativa a Vlahovic. Sono tutte situazioni che riguardano lui e la società, noi come gruppo pensiamo al campo. Dusan è sempre concentratissimo e spende ogni sua energia per la squadra, sa che ovviamente il gruppo viene prima di tutto e tutti”.

