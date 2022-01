Galli: “Italiano ha dato la possibilità a Dragowski, ma ha deluso. Logico insistere su Terracciano”

Giovanni Galli, ex portiere Viola, è intervenuto in diretta ai microfoni di RTV38 per parlare del caso Terraccino–Dragowski in casa Fiorentina. Ecco le sue parole: “Dragowski è il portiere titolare, ma nel momento in cui è stato fuori, Terracciano si è sempre fatto trovar pronto. Durante il lungo infortunio, la Fiorentina ha fatto risultati e Terracciano è stato un protagonista in positivo. In Coppa Italia di solito gioca il dodicesimo, ma in quella circostanza col Napoli, Italiano gli ha dato la possibilità di rientrare ed è successo quel che è successo: è logico che in questo momento non lo ritenga pronto per essere il titolare e insiste su Terracciano. Adesso avrà tutto il tempo di riproporsi e dimostrare con le prestazioni e gli allenamenti di poter tornare ad essere il titolare”.

