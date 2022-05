Venuti: “Soddisfatto del mio rendimento, migliorato grazie ad Odriozola. Italiano ha reso tutti partecipi “

Lorenzo Venuti, difensore della Fiorentina, è intervenuto ai microfoni di RTV38 durante l’evento per i 20 anni della Fondazione Niccolò Galli. Ecco le sue parole: “Conference League? Quando giochi una competizione del genere si punta sempre vincerla. Ora pensiamo a recuperare, poi vediamo cosa riusciamo a fare”.

RIVELAZIONE MOENA “In ritiro c’era già gente che parlava di Europa. Io dissi che la cosa fondamentale era ritrovare un’identità e credo che grazie al mister questa cosa è accaduta. Anche nelle sconfitte siamo sempre stati gli stessi. A volte anche sbagliando, però siamo questi, e questo ci ha permesso di raggiungere certi risultati”

BILANCIO DELLA STAGIONE “Sono pienamente soddisfatto di quello che è stato il mio rendimento in questa stagione. Se ho alzato il livello lo devo anche a Odriozola, questa sana competizione ha reso possibile raggiungere l’Europa. C’è stata in ogni ruolo e ci ha spinti a dare il meglio in ogni allenamento”

TORREIRA “Credo che quest’anno chiunque sia stato importante. Quest’anno si è veramente visto che chiunque è importante e nessuno è indispensabile. Più che soffermarmi sui singoli mi piace sempre soffermarmi sul gruppo”.

PROSSIMO STEP FIORENTINA “Abbiamo avuto vari match point per qualificarci in Europa, purtroppo spesso li abbiamo sbagliati. Questo il prossimo step: imparare a vincere le partite cruciali. Però io guardo al bicchiere mezzo pieno, che quest’anno è più che mezzo pieno. Nell’intervista prepartita con la Juventus, quando mi è stato chiesto della sconfitta con la Sampdoria, non pensavo di arrivare da una sconfitta, ma da una grande campionato fatto, dove ci siamo conquistati la possibilità di lottare per l’Europa all’ultima giornata”.

ITALIANO “Ha fatto ritrovare fiducia in tanti giocatori. La rosa, a parte pochi elementi, era la stessa degli altri anni. Ha grandi meriti a livello mentale, oltre che a quelli tecnici e tattici. Ha reso tutti partecipi e tutti remavano dalla stessa parte”.

SULLA PROMESSA MANTENUTA AD ASTORI “Credo sia doveroso dedicarla a lui. Io non c’ero, ma anche parlando con Biraghi quello era l’obiettivo di Davide e quello che gli avevano promesso”.

