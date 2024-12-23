Bove rientra in panchina e ringrazia Firenze: "Il tuo Spirito Guerriero mai sarà Domato, Grazie"

Lo sfortunato centrocampista viola è rientrato questa sera in panchina seppur come semplice spettatore per sostenere i compagni

Questa sera nonostante l'amarezza per la sconfitta Firenze ha sicuramente un motivo per sorridere. Dopo il grave malore occorso contro l'Inter Edoardo Bove (foto © LAPRESSE) è tornato a respirare da vicino il clima partita. Grazie ad una deroga chiesta alla federazione infatti Palladino lo ha potuto portare in panchina almeno a sostenere i compagni.

A fine gara il giovane centrocampista romano, entrato sin da subito nel cuore del popolo viola per le prestazioni e soprattutto per la tenacia con la quale affronta le partite, ha voluto dire "Grazie" a Firenze con un post sul suo profilo Instagram; il richiamo è al motto impresso nella coreografia della Curva Fiesole proprio in occasione della sfortunata gara contro i nerazzurri.

Pradè duro: “Dobbiamo fare un bel bagno d’umiltà, ritrovare la voglia di giocare e la nostra strada”

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