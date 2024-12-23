Pradè duro: "Dobbiamo fare un bel bagno d'umiltà, ritrovare la voglia di giocare e la nostra strada"

Il DS viola fatica a digerire questa sconfitta per lui frutto di un atteggiamento superficiale lontano dalle belle prestazioni viste finora

Il Direttore Sportivo della Fiorentina Daniele Pradè è intervenuto ai canali ufficiali della società per analizzare la sconfitta contro l'Udinese, la seconda consecutiva dopo quella di Domenica scorsa contro il Bologna:

"Un dispiacere grande oggi, non siamo stati la solita Fiorentina, dobbiamo ritrovare la nostra strada, la nostra umiltà e voglia di giocare ,oggi non ce l'abbiamo avuta, dispiace perché volevamo fare degli auguri migliori ai nostri tifosi"

"Sarà una nottata dura, dobbiamo ritrovarci al più presto in vista di due gare difficilissime. Dopo la situazione di Edoardo pensavo potesse finire la magia, ma la squadra deve capire che è andato tutto bene e dobbiamo ripartire, tornare quelli brutti, sporchi, che lottano su ogni pallone"

"Vedere Bove in campo oggi è stata una grande emozione, resta però la grande amarezza per questa sconfitta contro una squadra fisica e ben messa in campo dal proprio allenatore però ampiamente alla nostra portata. Non avvertivo la sensazione che potessero farci male, poi complice episodi sfortunati siamo andati sotto. Era da marzo che non perdevamo al Franchi dispiace"

"A Torino sarà una gara difficilissima, in questi giorni, me compreso, dobbiamo fare un bel bagno di umiltà per ripartire forte"

Bucchioni: “La verità è che l’Udinese arrivava sempre prima su ogni pallone e lì ha vinto la gara”

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