Bucchioni: "La verità è che l'Udinese arrivava sempre prima su ogni pallone e lì ha vinto la gara"

Il noto giornalista e direttore di Italia 7 ha commentato la sconfitta odierna casalinga dei viola contro l'Udinese

A Radio Bruno Enzo Bucchioni, noto giornalista e direttore di Italia 7, ha commentato la sconfitta inattesa della Fiorentina contro l'Udinese: "Prima della partita ho pensato che la Fiorentina a 2 in mezzo era un rischio ed infatti l'Udinese ha messo sotto la squadra viola in quella porzione di campo. La sconfitta di oggi è figlia anche di Bologna dove Italiano parte a specchio con Palladino ovvero col 4-2-3-1 mentre poi nell'intervallo mette dentro un centrocampista in più che riesce a creare superiorità numerica. Il calcio è fatto di questo, è un gioco di tempo e spazio per cui se arrivi in ritardo perdi un duello e poi la partita. Oggi l'Udinese arrivava sempre prima sui palloni e questo ha fatto gravi danni. L'assenza di Bove si fa sentire tanto, però ora tocca a Palladino inventarsi qualcosa e lo deve fare in fretta perché il campionato va veloce e le prossime gare sono difficilissime. "

https://www.labaroviola.com/amoruso-critica-palladino-oggi-ha-sbagliato-completamente-partita-e-formazione-non-puoi-giocare-a-2-in-mezzo/282066/