Galli senza filtri: “Prima del mercato bisogna cambiare l’anima della squadra”

Giovanni Galli, ex portiere della Fiorentina, ha commentato il mercato viola ai microfoni de La Gazzetta dello Sport:"A gennaio si prova sempre a migliorare e puntellare la rosa, ma nella Fiorentina i...

Giovanni Galli, ex portiere della Fiorentina, ha commentato il mercato viola ai microfoni de La Gazzetta dello Sport:

"A gennaio si prova sempre a migliorare e puntellare la rosa, ma nella Fiorentina io avrei cercato soprattutto di motivare chi c’era già, gli stessi giocatori che hanno portato la squadra fino a qui. Al di là degli errori commessi in estate, nessuna squadra della parte destra della classifica può vantare elementi come Kean, Piccoli, Gudmundsson o De Gea. È evidente che la Fiorentina non sia una squadra da retrocessione, indipendentemente dal mercato. Con l’arrivo di Rugani, Vanoli può contare su quattro centrali. Inoltre è italiano, toscano, conosce bene cosa rappresenta la Fiorentina e questo è un valore aggiunto. Tra i nuovi acquisti promuovo Brescianini: in una stagione così serve gente che sappia cos’è Firenze e cosa significhi lottare per salvarsi. Prima di tutto deve cambiare l’anima. Le altre squadre sanno perfettamente per cosa stanno combattendo".