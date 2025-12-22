Galli: “Paratici? O prende in mano la Fiorentina o la società gli affida il processo di vendita”

L’ex portiere della Fiorentina Giovanni Galli ha parlato ai microfoni di Lady Radio in merito al possibile arrivo di Fabio Paratici in società. Ecco le sue parole.

“Fare quattro anni e mezzo di contratto a Paratici può voler dire due cose. O Commisso ha preso un Barone due, dandogli la gestione della società. Di certo il presidente ha altro a cui pensare adesso e Paratici in questo caso arriverebbe come manager totale. Un’altra opzione è che questo sia il primo passo verso la cessione della società. Quanto conosce Paratici Commisso da 1 a 10? Lui ha preso uno da fuori e gli fa quattro anni e mezzo di contratto? Era più logico se lo faceva a Pradè nel caso avesse fatto bene. Per me le opzioni sono queste due: o prende in mano la Fiorentina o la società ha deciso di affidargli il processo di vendita nel giro di qualche anno, cercando un passaggio a chi comprerà”.