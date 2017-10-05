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Giovanni Galli: "Sportiello ha tutte le qualità per andare al Mondiale"

Sportiello ai Mondiali? Secondo Giovanni Galli sì.

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
05 ottobre 2017 18:35
Giovanni Galli: "Sportiello ha tutte le qualità per andare al Mondiale" - Marco Sportiello, Verona - Fiorentina
Marco Sportiello, Verona - Fiorentina
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L'ex portiere della Fiorentina ed oggi opinionista tv Giovanni Galli, presente al Festival del Calcio a Firenze, ha parlato di Nazionale anche in ottica di giocatori viola:

"Io sono convinto che l'Italia andrà ai Mondiali, ai playoff infatti non ci sono avversari insuperabili e perciò sono ottimista". Alla domanda su Sportiello ha risposto: "Era già nel giro della Nazionale quando giocava a Bergamo. Ha tutte le qualità e le potenzialità per far parte della spedizione che andrà a giocarsi il Mondiale".

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