Giovanni Galli: "Sportiello ha tutte le qualità per andare al Mondiale"

Sportiello ai Mondiali? Secondo Giovanni Galli sì.

L'ex portiere della Fiorentina ed oggi opinionista tv Giovanni Galli, presente al Festival del Calcio a Firenze, ha parlato di Nazionale anche in ottica di giocatori viola:

"Io sono convinto che l'Italia andrà ai Mondiali, ai playoff infatti non ci sono avversari insuperabili e perciò sono ottimista". Alla domanda su Sportiello ha risposto: "Era già nel giro della Nazionale quando giocava a Bergamo. Ha tutte le qualità e le potenzialità per far parte della spedizione che andrà a giocarsi il Mondiale".